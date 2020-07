Oggi 169 nuovi casi di Coronavirus e 13 morti

Ministero della Salute - 178 i guariti - I pazienti in terapia intensiva sono 65, 3 in meno rispetto a ieri

Roma – Oggi i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia sono 169, mentre ieri erano stati 234.

Un calo dei nuovi casi che porta il totale dei contagi, da inizio pandemia, a 243mila 230 casi.

Sono 13 le vittime registrate oggi, in aumento rispetto a ieri quando i morti erano stati 9. Sale così a 34mila 967 il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza.

Gli attuali positivi sono 13mila 157. Il decremento degli attuali positivi oggi è quindi di 22 unità.

178 i guariti di oggi (ieri 349) per un totale di 195mila 106.

Le persone ricoverate con sintomi sono 768. Quelle in isolamento domiciliare 12mila 324. I pazienti in terapia intensiva sono 65, 3 in meno rispetto a ieri.

In Lombardia sono 94 i nuovi contagi, ossia il 55,6% del totale. Scendono invece a 18 i nuovi positivi trovati in Emilia Romagna, che aveva avuto una percentuale simile a quella della regione più colpita. Se ne registrano invece 24 nel Lazio.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute dell’13 luglio

13 luglio, 2020