Oggi 193 nuovi casi e 15 morti

Coronavirus - Ministero della Salute - Gli 825 guariti portano il totale degli attualmente positivi sotto la soglia dei 14mila

Roma – Torna a salire il numero dei nuovi casi registrati di Coronavirus in Italia. Se ieri il ministero della Salute dichiarava 138 nuovi positivi, oggi il dato sale fino a 198. Di contro, però, si dimezza il numero dei morti: 15, contro i 30 di 24 ore fa.

Il totale dei casi censiti arriva a 242mila 149, mentre quello dei decessi si porta a 34mila 914. Importante la crescita dei guariti, oggi 825 (in totale 193mila 640). Un numero che consente al gruppo degli attualmente di scendere di 647 unità e portarsi sotto quota 14mila: per la precisione sono 13mila 595.

Per quanto riguarda i dati delle singole regioni, torna a salire il numero dei casi censiti in Lombardia (71 contro i 53 di ieri) e anche l’Emilia-Romagna fa registrare una crescita preoccupante, con 49 nuovi positivi. Seguono il Piemonte con 25 casi e il Lazio con 14. I territori a zero contagi sono cinque: provincia di Trento, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

La notizia più bella della giornata arriva dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove oggi per la prima volta dal 23 febbraio non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute dell’8 luglio

8 luglio, 2020