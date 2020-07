Oggi 233 nuovi casi, 11 morti e 237 guariti

Coronavirus - Ministero della Salute - I pazienti in terapia intensiva toccano quota 50 - Da inizio emergenza sono state contagiate 243mila 967 persone

Roma – Stabili i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia rispetto alla giornata di ieri. Secondo i dati diffusi quotidianamente dal ministero della Salute, oggi i nuovi casi sono 233, 3 in più rispetto a ieri quando erano stati 230.

Scendono i decessi. Ieri i morti erano stati 20 e oggi sono 11, 9 casi in meno. Il totale delle persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus, da inizio pandemia fino a oggi, sale a 35mila 028.

Il totale dei casi di contagio da inizio emergenza è invece di 243mila 967 persone.

Cresce rispetto a ieri, anche se di poco, il numero dei guariti. Oggi sono stati registrati 237 guariti, 7 in più rispetto a ieri. Il totale dei dimessi e guariti sale così a 196mila 483.

Il decremento degli attuali positivi è di 17 casi, numero che porta il totale degli attuali positivi a quota 12mila 456.

Sono 50 i pazienti in terapia intensiva, con un calo di 3 casi rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 11mila 635 persone e 771 sono i ricoverati con sintomi (più 21 ricoveri rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le regioni i nuovi casi in Veneto sono 55, in Emilia Romagna 54 e in Lombardia 55.

Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Sardegna e Provincia autonoma di Trento, sono le uniche regioni italiane dove nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun caso di contagio.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 50mila 767 tamponi.

