Oggi 249 nuovi casi e 14 morti

Coronavirus - Ministero della Salute

Roma – Lieve aumento dei nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, con la tabella giornaliera, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 249 nuovi casi di Coronavirus, 16 in più rispetto a ieri quando erano stati 233.

Il totale dei casi di Covid-19, da inizio pandemia fino a oggi, è così di 244mila 216.

Cresce di poco anche il numero delle vittime. Oggi le persone decedute sono 14, ieri erano state 11.

Il numero totale delle vittime di questa emergenza è 35mila 042.

Sale il numero dei guariti nelle ultime 24 ore. I guariti di oggi sono 323, ieri erano stati 237. In totale sono 196mila 806.

Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che sono così in totale 12mila 368.

Stabile, rispetto a ieri, il numero delle terapie intensive con 50 pazienti. Scendono i ricoverati con sintomi che toccano quota 757. Sono 11mila 561 le persone in isolamento domiciliare.

Tra le regioni più colpite dal Coronavirus rimane la Lombardia. Sono 88 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Registrati anche 10 nuovi decessi. Per quanto riguarda l’andamento per provincia si registrano 24 nuovi casi a Milano (di cui 11 in città), 29 a Bergamo, 9 a Brescia, 8 a Lodi, 4 a Monza e Brianza, 3 a Varese e Mantova, 2 a Sondrio, 1 a Como, Cremona e Pavia.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 18 luglio

18 luglio, 2020