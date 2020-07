Oggi 3 morti, il numero di vittime più basso da febbraio

Coronavirus - Ministero della Salute - I nuovi casi registrati sono 219 e i guariti 143 - Oggi nessun decesso in Lombardia

Condividi la notizia:











Roma – Oggi i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 219. Diminuiscono quindi rispetto a quelli di ieri che erano stati 249. La regione Molise segnala però che 1 caso del 18 luglio risulta essere negativo. I dati sono quelli forniti dal ministero della Salute con la tabella giornaliera.

Diminuiscono anche le vittime. Oggi i decessi registrati sono 3. Per le vittime questo è il numero più basso da febbraio.

In particolare per i decessi ci sono buone notizie per la Lombardia dove oggi la regione comunica che non sono stati registrati morti.

Il totale dei contagi da Coronavirus, da inizio pandemia fino a oggi, è di 244mila 434 malati.

I decessi totali da inizio emergenza sono invece 35mila 045.

I guariti delle ultime 24 ore sono 143, un numero che porta il totale a quota 196mila 949.

La decrescita degli attuali positivi segna un +72 rispetto a ieri, e il totale degli attuali positivi è di 12mila 440.

Buone notizie anche dalla terapia intensiva dove continua il calo dei pazienti. Oggi sono 49, uno in meno rispetto a ieri. Scende anche il numero dei ricoverati con sintomi 743 casi, 14 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono invece 11mila 648 persone, 87 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale nelle ultime 24 ore in Lombardia non è stato registrato alcun nuovo decesso per Coronavirus. Sono invece 33 i nuovi positivi registrati. I tamponi effettuati hanno toccato quota 7mila 039. Un decesso è stato registrato in Veneto, uno nel Lazio e uno in Basilicata.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 19 luglio

Condividi la notizia:











19 luglio, 2020