Oggi i funerali di Paolo Pasquali

Canale Monterano - La cerimonia funebre avrà luogo alle 17,30 nel campo sportivo "C. D'aiuto" - E' stato proclamato il lutto cittadino

Condividi la notizia:











Canale Monterano – Oggi pomeriggio l’addio a Paolo Pasquali, il 29enne che ha perso la vita in un incidente sul lavoro il 20 luglio.

La cerimonia funebre avrà luogo alle 17,30 nel campo sportivo di Canale Monterano “C. D’aiuto”. E’ stato proclamato il lutto cittadino.

“Considerato che è prevista un’importante partecipazione della cittadinanza alla cerimonia – scrive il sindaco Alessandro Bettarelli nell’ordinanza comunale -, sentita la famiglia, il parroco di Canale e le forze dell’ordine e condividendo la necessità di porre in essere tutte le misure idonee ad agevolare la partecipazione alle esequie in sicurezza e in ossequio alle norme anti-Covid-19 vigenti. Ritenuto che il campo sportivo comunale “C. D’Aiuto” in loc. Fontana può essere idoneo ad ospitare le esequie. Dato atto che l’arrivo del feretro è previsto per le 17,30 con inizio della funzione religiosa alle 19. Attesa la necessità di predisporre modifiche alla viabilità comunale per la sola durata della cerimonia funebre; considerato che l’Amministrazione Comunale intende manifestare insieme a tutta la comunità canalese il cordoglio alla famiglia per la grave perdita di Paolo. Proclama il lutto cittadino”.

Era il 20 luglio quando Paolo Pasquali, 29 anni, e il collega Stefano Fallone, 53, sono morti mentre stavano lavorando precipitando da oltre 20 metri d’altezza.

Paolo, originario di Canale Monterano, comune al confine con la Tuscia, era molto conosciuto nel Viterbese. Spesso trascorreva le sue serate tra Ronciglione e Oriolo Romano.

Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo simpatico e pieno di vita.

– Muore a 29 anni in un incidente sul lavoro, la Tuscia piange Paolo Pasquali

Condividi la notizia:











25 luglio, 2020