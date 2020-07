“Oggi chi vuole investire in un hotel a 5 stelle ci pensa”

Viterbo - Comune - Rilancio ex Terme Inps e Coronavirus - L'assessore Contardo sul piano di rilancio e progetti di privati predisposti ma non presentati all'ente

Viterbo – (g.f.) – “Sei mesi fa investire in un albergo a 5 stelle era conveniente, oggi magari ci si pensa un attimo”. Anche il rilancio delle ex Terme Inps deve fare i conti con il Coronavirus e l’assessore Enrico Maria Contardo (Termalismo) fa il punto.

Lo spiega nel corso del consiglio comunale che ha dato l’ok allo studio di fattibilità per la struttura chiusa da decenni. Un primo passo, molti ne dovranno essere compiuti.

Soprattutto, si dovranno cercare investitori. La proposta Federterme vale qualcosa come 30 milioni in opere da realizzare.

Contardo è stato sollecitato dall’opposizione su società interessate a rilanciare le terme. Si è parlato nelle settimane scorse di progetti già elaborati. Al comune non ne sono arrivati. Tuttavia: “Ho avuto la possibilità – spiega Contardo di visionare proposte anche vecchie, un piano del 2015 basato sulle vecchie indicazioni e che non è stato formalizzato all’ente.

C’è stata una nota delle Terme di Saturnia, un’altra proposta non formalizzata”.

L’assessore si dà una spiegazione su come qualcuno si sia mosso senza che ancora fossero state indicate le linee, ora da inviare in regione: “Dello studio di fattibilità si è ampiamente parlato, è stato presentato con dovizia di particolari, è arrivato anche tramite la stampa oltre i nostri confini, suscitando evidentemente l’interesse da parte d’investitori”.

Poi c’è stato (e c’è ancora) il Coronavirus.

“Pure gli investitori staranno aspettando di capire come evolve la situazione. Sei mesi fa, investire in un albergo a 5 stelle poteva sembrare un’ottima scelta, ma oggi, con le strutture ancora ferme, magari prima di farsi avanti preferiscono aspettare”.

Intoppo più, intoppo meno non farà molta differenza nell’accidentato percorso di recupero delle ex Terme Inps.

3 luglio, 2020