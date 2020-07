“Olio lubrificante sversato nelle fioriere che impediscono il parcheggio abusivo”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Soriano nel Cimino - La segnalazione di Tarcisio De Santis: "Tutto questo solo perché alcuni incivili individui non potevano più portare la propria auto sotto le coperte"

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Come cittadino e residente di Soriano nel Cimino sono profondamente indignato per i continui atti vandalici avvenuti nel pieno centro storico in un contesto a dir poco unico.

Da circa quattro mesi dopo e dopo le numerose lamentele per il mancato rispetto della ztl da parte di residenti incivili, l’amministrazione comunale ha posizionate alcune fioriere (vuote) che dovevano disincentivare il parcheggio abusivo delle autovetture private , ma purtroppo questa misura cautelativa non è piaciuta.

Sta di fatto che tutte le sere le fioriere venivano spostate anche con l’ausilio delle auto spingendo le stesse fino a quando non si creavano degli spazi per fare posto alle auto private a volte anche di coloro che sono ed erano sprovvisti di permesso per il solo carico e scarico.

Nonostante le lamentele inviate all’amministrazione comunale tramite email, informativa diretta alla polizia municipale questo atteggiamento non ha dissuaso i soliti noti.

Quindi alcuni residenti, compreso lo scrivente, hanno deciso di prendere delle iniziative acquistando la terra e le piante per riempire le fioriere e quindi farle diventare inamovibili per il peso che avrebbero dovuto sollevare.

Bene, direbbe qualcuno, ma una mattina ci siamo trovati di fronte a uno sconcertante episodio. A tutte le fioriere è stato sversato una gran quantità di olio lubrificante per auto tant’è che lo sversamento, scolando sulla pavimentazione in sampietrini di tutta via della Rocca iniziando dal castello Orsini, ha praticamente macchiato tutta la pavimentazione le fughe della stessa, con un danno incredibilmente assurdo.

Tutto questo solo perché alcuni incivili individui non potevano portare più, nonostante i divieti, la propria auto sotto le coperte.

Tarcisio De Santis

4 luglio, 2020