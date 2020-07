Oltre cento miliardari ai governi di tutto il mondo: “Per favore tassateci”

Cronaca - I super ricchi chiedono di pagare di più per contribuire alla lotta contro il Coronavirus e le sue conseguenze globali

Condividi la notizia:











Cronaca – “Per favore tassateci, tassateci, tassateci. È la scelta giusta”. È questa la richiesta di oltre cento miliardari da tutto il mondo in una lettera aperta ai governi nazionali. Chiedono di pagare più tasse per aiutare ad affrontare in maniera più decisa, e con maggiori risorse economiche, il Coronavirus e le sue conseguenze globali.

La lettera è stata pubblicata sul sito Millionaires for humanity. “‘Limpatto di questa crisi durerà per decenni – si legge nella lettera -. A differenza di decine di milioni di persone in tutto il mondo, noi non dobbiamo preoccuparci di perdere il nostro lavoro, le nostre case o la capacità di sostenere le nostre famiglie. Non stiamo combattendo in prima linea in questa emergenza e abbiamo molte meno probabilità di essere le sue vittime. Ma i milionari come noi hanno un ruolo fondamentale nella guarigione del nostro mondo. Abbiamo soldi, molti. Soldi che sono disperatamente necessari ora e continueranno a essere necessari negli anni a venire, mentre il nostro mondo si riprende da questa crisi.”

L’iniziativa è partita pochi giorni fa dagli Stati Uniti, ma in poco tempo vi hanno aderito milionari da tutto il mondo. Tra i firmatari più illustri risultano Abigail e Tim Disney, eredi del produttore Walt Disney, il regista britannico Richard Curtis e Jerry Greenfield, co-fondatore di Ben & Jerry’s, famosa azienda americana produttrice di gelati.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020