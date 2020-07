Omicidio stradale, cellulare alla guida può diventare un’aggravante

Roma - Il ministro alla Giustizia Bonafede sta lavorando alla modifica del codice della strada

Roma – Omicidio stradale, il cellulare se usato durante la guida potrebbe diventare un’aggravante.

Ci sta lavorando il ministro alla Giustizia Bonafede. Oggi è in programma un tavolo di maggioranza per il via libera, in modo veloce, al cambiamento nel codice della strada.

Se dovesse passare la proposta, utilizzare il cellulare alla guida costituirà un’aggravante, come lo è la guida in stato di ebbrezza.

Lo riporta il Messaggero. Pene più pesanti anche per chi non presta assistenza o non si mette subito a disposizione della polizia giudiziaria. Con l’omissione di soccorso l’arresto non sarà più facoltativo ma obbligatorio.

Nel caso di uccisione di più persone, invece, la pena va aumentata almeno di un terzo.

20 luglio, 2020