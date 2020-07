Coronavirus - Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 a livello globale sono stati 259mila 848 - E' il più grande incremento in un giorno dall'inizio della pandemia

Roma – “Oms, record di contagi nel mondo”.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 nel mondo sono stati 259mila 848. E’ il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia. A renderlo noto è l’Oms.

Il bilancio globale delle vittime è salito di 7mila 360, il più grande aumento giornaliero dal 10 maggio.

A preoccupare in particolar modo è la situazione negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Sudafrica.

Negli Stati Uniti sono stati registrati altri 60mila 207 casi di Coronavirus nell’arco di 24 ore. I dati sono quelli della Johns Hopkins University. Questi nuovi casi portano a 3 milioni 698mila 209 il numero totale di contagi registrati negli Usa dall’inizio della pandemia. I decessi in un giorno sono stati invece 832, per un totale di 139mila 960.

Record di contagi a Hong Kong con oltre cento casi nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito la governatrice Carrie Lam, ordinando nuove misure di distanziamento sociale. “Penso – ha detto – che la situazione sia davvero critica”.

Anche in Australia vengono presi nuovi provvedimenti. Da giovedì prossimo sarà obbligatorio indossare una mascherina nei luoghi pubblici a Melbourne. Lo hanno annunciato le autorità locali. Lo stato di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, conta oltre 3mila casi attivi, tra cui 363 nuove infezioni identificate nelle ultime 24 ore.

19 luglio, 2020