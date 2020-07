Oms: “Virus suino con potenziale pandemico sotto sorveglianza dal 2011”

Ginevra - Nei giorni scorsi la scoperta degli scienziati cinesi aveva seminato il panico in tutto il mondo

Ginevra – Falso allarme. Nei giorni scorsi la notizia proveniente dalla Cina di un nuovo virus dal potenziale pandemico aveva seminato il panico in tutto il mondo. La scoperta di un gruppo di scienziati cinesi parlava di un virus veicolato dai maiali, ma oggi, fortunatamente, è arrivata la rassicurazione dell’Oms: nessun pericolo per l’uomo.

“Vorrei rassicurare sul fatto che il virus con potenziale pandemico individuato in Cina non è un nuovo virus – ha affermato Mike Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell’Oms durante una conferenza stampa a Ginevra -. È sotto sorveglianza dal 2011, grazie a quanto osservato dalla rete globale sull’influenza”. Insomma, non una novità.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il direttore generale dell’Oms Adhanom Ghebreyesus che ha fatto il punto sulla situazione generale del Coronavirus. Il direttore ha poi colto l’occasione per spendere parole di elogio sull’operato di Italia e Spagna. “Entrambi i paesi hanno affrontato una situazione scoraggiante – ha affermato Adhanom Ghebreyesus – ma l’hanno capovolta”.

1 luglio, 2020