Ordine dei dottori agronomi e forestali, Donato Ferrucci presidente

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il mese di luglio ha portato diverse novità per l’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Viterbo. Prima il trasloco, è stata lasciata la sede storica di via Veneto n. 1 per trasferirsi nella prestigiosa dimora di Villa Tedeschi in viale Trieste n. 127, sede del CeFas (Azienda Speciale Formazione e Sviluppo della Camera di Commercio di Viterbo).

Poi nell’assemblea per l’approvazione dei conti svoltasi ieri, 29 luglio, è stata ratificata la decisione presa nel consiglio del 14 luglio, nel quale il presidente Alberto Cardarelli ha lasciato la carica dopo 11 anni, avvicendandosi con Donato Ferrucci, decisione dettata dalla nomina di Cardarelli nel consiglio di indirizzo generale dell’Epap (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale).

Ferrucci, già consigliere segretario e attuale vicepresidente, guiderà l’ordine fino al termine del mandato. A lui vanno i migliori auguri da parte di tutto il consiglio ed a Cardarelli i ringraziamenti per il suo impegno e la sua integrità, con i quali ha permesso alla categoria di raggiungere importanti traguardi.

