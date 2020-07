Ospitalità: prorogato il bando sul turismo ed esteso alla ristorazione

Viterbo - Camera di commercio - La nuova scadenza è il 30 settembre 2020 - Per le imprese voucher fino a 3mila euro a copertura del 50% delle spese

Viterbo – La Giunta della Camera di Commercio di Viterbo nella seduta del 14 luglio scorso ha deciso di prorogare il bando “Rilancio del turismo nella Tuscia” fino al 30 settembre 2020 per consentire alle imprese della Tuscia che operano nel settore della ricettività di avere più tempo per presentare le domande di contributo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Inoltre ha esteso la platea di beneficiari aprendo il bando anche agli esercenti attività di ristorazione (Codice Ateco 56) che comprende: ristoranti e attività di ristorazione mobile; fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi; catering per eventi, banqueting; mense e catering continuativo su base contrattuale; bar e altri esercizi simili senza cucina.

Ricordiamo che il bando “Rilancio del turismo nella Tuscia”, realizzato con il contributo di Unioncamere Lazio, prevede dei voucher a fondo perduto nei seguenti ambiti di intervento: formazione e assistenza tecnica sui temi della riapertura o della gestione turistica in generale (nuove regole, coaching, relazione con la clientela, certificazioni, innovazioni digitali);

acquisto di materiali e servizi per la sanificazione (Barriere protettive), messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e servizi aperti al pubblico, adeguamento alla normativa e regolamenti nazionali, regionali e comunali; servizi di comunicazione e di marketing; pacchetti di turismo esperienziale sottoscritti con le imprese aderenti al progetto “Tuscia Experience” promosso dalla Camera di Commercio visualizzabili sul sito.

I voucher hanno un importo unitario massimo di 3mila euro. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili nella sezione “Bando PITC” del sito.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Internazionalizzazione e marketing tel. 0761.234403 – 0761.234427 – 0761.234487 / e-mail: marketing@vt.camcom.it

15 luglio, 2020