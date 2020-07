Dopo otto giorni tornano a salire i malati nella Tuscia

Coronavirus - Nuovi casi a Orte e Graffignano - Nel resto dell'Alto Lazio sono state registrate due guarigioni

Viterbo – Coronavirus, salgono a due i malati nella Tuscia. Era da otto giorno, ovvero dal 28 giugno, che gli attualmente positivi non superavano l’unità. Al paziente di Orte, risultato infetto dopo essere rientro dal Bangladesh con un volo da Dacca, se ne è aggiunto un altro di Graffignano. Il contagio sarebbe stato scoperto in fase di pre-ospedalizzazione in una struttura extra Asl di Viterbo.

Se l’uomo di Orte sta trascorrendo la convalescenza a casa, quello di Graffignano è ricoverato. Il totale dei casi nella Tuscia tocca quota 467. Non essendoci stata nessuna guarigione, restano 440 i negativizzati.

In isolamento domiciliare ci sono 52 persone, mentre 3mila 945 sono uscite dalla quarantena. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 14mila 724 tamponi, 10 dei quali nelle ultime 24 ore.

Nel resto dell’Alto Lazio, invece, non è stato registrato nessun nuovo contagio ma due pazienti sono guariti a Santa Marinella e Montopoli in Sabina. Nel territorio della Asl Roma 4 i negativizzati salgono a 732, mentre i malati scendono a tredici: cinque a Civitavecchia, due a Ladispoli e uno a Campagnano, Canale Monterano, Cerveteri, Fiano Romano, Tolfa e Trevignano. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 14mila 879 tamponi.

In Sabina i guariti aumentano a 417 e gli attualmente positivi calano a cinque. In sorveglianza domiciliare ci sono 27 persone (tutte asintomatiche), una in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 440

Morti: 25 + 1

In quarantena: 52

Usciti dalla quarantena: 3945

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)

Graffignano: 2 casi (1 guarito)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

7 luglio, 2020