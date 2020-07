“PagaOnline e LazioEscape per evitare code al Cup”

Viterbo - Ne dà notizia la Asl: "Un servizio per regolarizzare e pagare le prestazioni precedentemente prenotate e ritirare i referti da laboratorio analisi"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Regolarizzare e pagare le prestazioni già precedentemente prenotate e ritirare i referti da laboratorio analisi, oltre ai metodi tradizionali, anche i cittadini della Tuscia possono utilizzare le moderne tecnologie che la Regione Lazio ha messo a disposizione.

Soluzioni particolarmente utili in tempi di Covid-19, in quanto consentono di accedere al servizio sanitario regionale, comodamente, senza la necessità di dover attendere in coda.

Nello specifico, pagaOnline è un’infrastruttura di pagamento della Regione Lazio, integrata con il Sistema dei pagamenti pagoPA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che consente ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione e, in particolare, di regolarizzare le visite o le prestazioni strumentali precedentemente prenotate, prima di accedere in struttura, riducendo il tempo di permanenza nella stessa.

Si può pagare direttamente sul sito web pagaOnline, dal portale Salute Lazio ma anche presso le tabaccherie con circuito Sisal.

Attraverso la piattaforma, LazioEscape, invece, è possibile scaricare i referti di analisi di laboratorio gratuitamente. Il servizio è disponibile in ogni momento della giornata e in qualsiasi giorno della settimana, da qualunque dispositivo connesso alla rete internet, senza la necessità di mettersi in coda allo sportello.

Per poter scaricare il referto, basta richiedere al Cup le credenziali al momento della prenotazione della prestazione al punto prelievi di cui si ha necessità.

La consultazione del referto è accessibile per 45 giorni dalla data di rilascio, collegandosi al sito e consultando la sezione “Il tuo referto con un click”.

Infine, la Asl invita tutti i cittadini assistiti, nel caso in cui non ci fosse una effettiva necessità, a recarsi presso gli sportelli Cup non accompagnati per evitare possibili assembramenti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di prevenzione al Covid-19.

Asl Viterbo

8 luglio, 2020