“Il palazzo a via Vico Squarano non ha nemmeno l’abitabilità”

Viterbo - Comune - L'assessore Barbieri (Patrimonio), rispondendo ad Erbetti (M5s), torna sulla struttura in cui per un incendio ha perso la vita un ragazzo - È ancora vuota perché i problemi sono seri

Viterbo – (g.f.) – “Al palazzo a via Vico Squarano non c’è nemmeno l’abitabilità”. Paolo Barbieri, assessore al Patrimonio la vede scura per lo stabile comunale, dove ormai quasi due anni fa perse la vita un ragazzo, durante un incendio.

Da allora, inquilini fuori, per interventi di messa in sicurezza.

“Gli occupanti se ne sono dovuti andare – spiega Massimo Erbetti (m5s) in consiglio comunale – un abitante si è dovuto trasferire dal padre. Nel frattempo ha perso il lavoro e non può percepire nemmeno il reddito di cittadinanza, facendo parte dello stesso nucleo familiare”.

Non c’è solo la difficoltà di non avere più casa. “C’è la disperazione vera delle persone”.

Un bel problema. “La situazione è complessa – continua Barbieri – siamo intervenuti per sistemare, spendendo anche migliaia di euro.

Il problema è che lì non c’è nemmeno l’abitabilità. Potremmo essere pure costretti a prendere una decisione drastica, con la chiusura di alcuni locali. Ci sono anche occupazioni non previste e non si capisce a che scopo”.

A breve una soluzione. Al Carmine, non è il solo problema.

“In una palazzina lì vicino – spiega Barbieri – è accaduto un altro fatto grave. Abbiamo avvisato i carabinieri, perché c’è chi si è allacciato abusivamente all’energia elettrica.

Non c’è solo l’essersi attaccati alla rete, ma se lì capita qualcosa, sono guai”.

8 luglio, 2020