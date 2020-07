PaperOnly ritorna in piazza del Sacrario

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Appuntamento sabato 25 luglio con il mercatino di solo materiale cartaceo

Viterbo – Ritorna a Viterbo domani, sabato 25 luglio, PaperOnly, il mercatino di solo materiale cartaceo che si svolge in piazza del Comune ogni ultimo fine settimana di ogni mese.

PaperOnly è diventato ormai, da circa quattro anni, un appuntamento consolidato per tutti gli appassionati di lettura e per tutti i collezionisti che si potranno tranquillamente intrattenere, comodamente, sotto i portici di Palazzo dei Priori, tra le bancarelle, alla ricerca del documento cartaceo che da tempo stanno cercando.

Curiosando tra le bancarelle si potranno trovare cartoline d’epoca, viaggiate e non, di tutte le località d’Italia, libri da collezione di ogni genere, sia in lingua italiana che in lingua inglese, antichi manifesti, libri per bambini, spartiti musicali d’epoca, disegni, prove d’autore, pubblicazioni fuori commercio riguardanti la storia della città di Viterbo e di tutta la provincia, banconote e francobolli da collezione. Un’occasione da non perdere.

PaperOnly è un appuntamento organizzato dall’Associazione culturale Take Off, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, che si ripeterà, solo di sabato, l’ultimo fine settimana di ogni mese. Per info: 338 2129568

24 luglio, 2020