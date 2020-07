“Parchi poco attrezzati e giochi da sostituire, servono più manutenzione e sicurezza”

Vetralla - Giorgio Giardino (Fi giovani) interviene sulla situazione di degrado e chiede un intervento dell'amministrazione

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Vetralla non è un paese per bambini. L’amministrazione ha lasciato i parchi gioco pubblici in stato di semi-abbandono. Ci facciamo portavoce delle lamentele di molti genitori che ci segnalano il degrado di queste aree e si rendono conto di non poter lasciar giocare i propri figli in totale sicurezza. In diversi casi infatti i giochi sono piuttosto usurati e necessiterebbero di manutenzione e sostituzione.

La questione è particolarmente evidente presso i parchi comunali di Vetralla, Cura e Località La Botte dove abbiamo ricevuto più segnalazioni da alcuni genitori con documentazione fotografica che evidenzia la realtà.

Auspichiamo che l’amministrazione ascolti le richieste dei cittadini, dedichi maggiore attenzione a queste aree e si impegni in una loro celere e più frequente manutenzione mettendo in sicurezza le arre frequentate dai bambini. Sarebbe bello, infine, ripensare anche la loro distribuzione sul territorio, in base alle aree verdi ed al numero di bambini che le frequentano.

Si dovrebbero investire soldi pubblici in attività ricreative dove i bambini, ragazzi ed adulti restino nel nostro paese e non sono costretti ad andare altrove per trovare attività che li attirano diamo la possibilità ai genitori di far vivere i lori figli nel proprio paese e essere fieri del paese che amano.

Giorgio Giardino

Coordinatore Comunale FI Giovani Vetralla

21 luglio, 2020