“Parlo per riaffermare la verità dei fatti e voltare pagina”

Milano - Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in consiglio dopo le indagini avviate dalla magistratura

Milano – Attilio Fontana in consiglio regionale.

Il presidente della regione Lombardia parla della vicenda acquisto camici per il Coronavirus, che definisce: “divulgata dalla più faziosa informazione”. Riferimento al servizio di Report. Oggi c’è un’inchiesta aperta dalla magistratura.

Parla in consiglio regionale su quelle che ritiene: “Polemiche sterili e inutili per la mia persona e per il ruolo istituzionale che mi onoro di ricoprire. Lo faccio per riaffermare la verità dei fatti e voltare pagina”.

Ripercorre tutta la vicenda legata al Coronavirus, difendendo l’operato della regione Lombardia.

“È stata una circostanza storica eccezionale, l’esplosione del Covid ha investito come uno tsunami la Lombardia come il mondo intero”.

La società che ha fornito i camici è una delle tante, ha fatto presente Fontana. E dei “rapporti negoziali a titolo oneroso non ho saputo nulla fino al 12 maggio scorso”. La società fa riferimento a suo cognato.

“Sono tutt’ora convinto che si sia trattato di un negozio del tutto corretto – continua Fontana – ma poiché il male è negli occhi di chi guarda, ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni”.

27 luglio, 2020