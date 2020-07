Parte il campionato italiano, Lupino rivuole il titolo

Sport - Motocross - Oggi e domani la prima prova a Faenza, con il viterbese a caccia di riscatto dopo le sfortune del 2019 - In gara anche il civitonico Brugnoni

Faenza – (a.c.) – Spostata di oltre quattro mesi rispetto alla data originaria per via della pandemia di Coronavirus, arriva finalmente la partenza del campionato italiano Prestige di motocross. Il massimo torneo nazionale delle ruote artigliate prende il via oggi dal circuito Monte Coralli di Faenza, in provincia di Ravenna, dove quest’anno si disputeranno anche due prove di campionato del mondo.

Tra i grandi favoriti della vigilia c’è Alessandro Lupino, che parte per riconquistare il titolo della classe Mx1, sfumato amaramente nel 2019 a causa di un infortunio e di un pesantissimo ritiro per noie meccaniche.

Lupino correrà con una Yamaha del team olandese Gebben Van Venrooy e avrà davanti a sé almeno tre avversari molto agguerriti. Il primo, naturalmente, è il campione italiano in carica, Samuele Bernardini, di nuovo in pista con la sua Yamaha per confermare il titolo. Poi ci saranno due giovani veneti in arrivo dalla Mx2: Alberto Forato (Husqvarna), considerato uno degli astri nascenti del motocross italiano, e Michele Cervellin (Yamaha), già più volte campione nazionale della Mx2 e ora approdato alla classe regina.

Insieme ai grandi specialisti azzurri, la gara di Faenza sarà arricchita dalla presenza di numerosi top rider stranieri, che si sono iscritti per tenersi in forma in vista della ripresa del mondiale. Su tutti, il francese cinque volte campione del mondo a squadre Gautier Paulin e lo svizzero vicecampione del mondo in carica Jeremy Seewer, entrambi piloti ufficiali Yamaha.

In questo parterre di primissimo livello, cercherà di farsi largo anche il civitonico Alessandro Brugnoni, che porterà in gara la sua Ktm con l’obiettivo di stare il più vicino possibile ai migliori della Mx1. Impresa difficile, ma senza dubbio stimolante.

Gli altri piloti della Tuscia iscritti sono il sorianese Pierpaolo Anselmi e il vetrallese Francesco Calisti, entrambi in gara nella categoria Fast con una Ktm.

La gara si svolgerà a porte chiuse, ma il promoter FXAction Group ha garantito comunque la possibilità per tutti di assistere attraverso la diretta streaming integrale dell’evento.

18 luglio, 2020