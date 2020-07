Partiti i lavori alla pavimentazione di via Principe Umberto

Il giornale di mezzanotte - Orte - Il sindaco Giuliani: "Obiettivo completare l'anello del centro storico entro il 2021"

Orte – (a.c.) – Sono partiti ieri mattina i lavori della nuova pavimentazione a via Principe Umberto, sul lato nord-est della rupe del centro storico di Orte. Gli operai hanno iniziato a rimuovere il precedente lastricato con la “benedizione” del sindaco Angelo Giuliani, sul posto per assistere ai primi colpi di demolitore.

“Questa tranche di lavori riguarderà la sezione dall’incrocio con via Etrusca fino all’opera pia di accoglienza sociale Santa Maria de Mattias – spiega Giuliani -. A seguire risaliremo indietro, sempre su via Principe Umberto, e arriveremo fino a piazza Fratini, con l’imbocco su piazza della Libertà”.

Il sindaco ha un cronoprogramma preciso dei lavori, che lo porterà, secondo le sue previsioni, a “completare l’anello del centro storico entro il 2021”. Dopo via Principe Umberto, toccherà a “via Pie’ di Marmo, ripartendo dalla pavimentazione fatta dietro alla sede comunale e scendendo dietro al cinema Alberini”.

L’ultimo step sarà via Gramsci, quella del centro salute Asl. Nel progetto di Giuliani, via Gramsci “deve diventare una sorta di isola pedonale, con elementi di arredo urbano anche per i turisti. Questo, naturalmente, sarà possibile con il completamento del centro salute e lo spostamento del poliambulatorio”.

Nel frattempo, la prima parte dei lavori è partita. Secondo l’ordinanza di modifiche al traffico, l’intervento dovrebbe durare 60 giorni.

24 luglio, 2020