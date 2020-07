“Passeggi di tempo” dà il via al programma degli eventi estivi

Montalto di Castro - In tabellone mostre, concerti, spettacoli e visite guidate - Il 20 agosto anche un omaggio a Ennio Morricone

Con il primo appuntamento di oggi di "Passeggi di tempo", l'amministrazione comunale dà il via agli eventi estivi 2020. Un ricco programma, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, che spazia dalla cultura alla musica e all'arte. Tanti gli appuntamenti, tra i quali l'attesissimo omaggio ad Ennio Morricone con il concerto "The legend of Morricone" dell'Ensemble symphony orchestra giovedì 20 agosto nell'arena esterna del teatro Lea Padovani.

Quest’anno la musica vede la presenza di due musiciste che hanno saputo contaminare la classicità degli strumenti con arrangiamenti decisamente rock e contemporanei: giovedì 13 agosto, nel suggestivo palcoscenico del molo del fiume Fiora, Elsa Martignoni si esibirà con il suo violino mentre venerdì 21 agosto torna a trovarci Micol con “Arpa Rock”.

Sabato 25 luglio all’arena esterna del teatro Lea Padovani arriva Massimo Ranieri con “Sogno e son desto”, spettacolo della stagione teatrale 2019/2020 sospesa a causa dell’insorgere del Covid-19.

Per coloro interessati a conoscere la storia del territorio, da non perdere gli appuntamenti con le visite guidate della rassegna “Passeggi di tempo. Esperienze per conoscere il territorio” in collaborazione con la fondazione Vulci. Dal centro storico di Montalto di Castro ai due borghi di Pescia Romana e per i più avventurosi escursioni in bike e a vela, passeggiate fino al fiume Fiora e alla macchia della Banditella con la partecipazione delle associazioni locali (scuola di vela Mal di mare, polisportiva Montalto, Asd Riderbike).

Sempre nell’ambito della conoscenza e valorizzazione del territorio venerdì 24 luglio e domenica 26 luglio l’inaugurazione della mostra itinerante “In terra di Vulci. La scultura contemporanea dentro e fuori le mura”. Un’esposizione temporanea che si snoda tra Vulci e i due centri di Montalto di Castro e Pescia Romana dove 9 artisti legati alla Tuscia per residenza, ispirazione e notorietà espongono sculture volte a enfatizzare luoghi e anfratti poco noti e che vede l’importante collaborazione della Serpara, il giardino di sculture di Paul Wiedmar a Civitella d’Agliano.

Ad agosto al centro storico di Montalto di Castro torna il Garibaldi street festival giunto alla sua terza edizione ma in una veste nuova: “Sabati d’estate” si intitola questa edizione 2020. Esposizioni artistiche, artisti di strada, presentazioni di libri e musica dal vivo per animare le calde serate in paese (1-8-22-29 agosto).

Tornano gli ormai consueti appuntamenti con il “Cinema all’aperto”, che quest’anno si svolge anche alla Marina di Montalto presso il giardino di via Tevere, e le letture e laboratori per bambini al centro servizi di via Tevere a cura della libreria Il bianconiglio. A Pescia Romana l’attività laboratoriale, rivolta a grandi e piccoli, intende esaltare le peculiarità della nostra terra.

Per concludere, al parco di Vulci, oltre ai numerosi appuntamenti frutto della combinazione tra storia, natura e sport, per gli appassionati del mondo classico non potevano mancare gli spettacoli teatrali: la compagnia di Grosseto Teatro studio mette in scena “Orpheus” (22 agosto) e “Amori tragici. Odio et amo… passioni, guerre e amori nella tragedia e nel mito” (12 settembre).

Si ricorda che, ai fini del contenimento del virus Covid-19, gli eventi senza prenotazione sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Comune di Montalto di Castro

23 luglio, 2020