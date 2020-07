Patrick Zaki, prolungata di 45 giorni la custodia cautelare

Egitto - Lo studente dell'università di Bologna è da oltre cinque mesi in carcere per propaganda sovversiva

Condividi la notizia:











Il Cairo – Prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna da cinque mesi in carcere a Tora per “propaganda sovversiva”.

Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallahda.

Fra le accuse a carico di Zaky, basate peraltro solo su un controverso account Facebook, vi sono “diffusione di notizie false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”.

Il ricercatore 28enne è detenuto nel carcere egiziano, ieri è comparso davanti al tribunale penale che oggi ha deciso sulla sua detenzione. Recluso dal 7 febbraio, preso in consegna all’aeroporto, la detenzione preventiva già stata prorogata già una prima volta in attesa di ulteriori indagini.

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020