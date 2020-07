Il Pd sceglie un avvocato, centrodestra ancora in alto mare

Il giornale di mezzanotte - Civita Castellana - Elezioni comunali - Cancilla è candidato sindaco Dem mentre tra FI, FdI e Lega l'intesa è ancora lontana

Civita Castellana – (g.f.) – Il Partito democratico si affida a un avvocato per riconquistare l’amministrazione comunale a Civita Castellana.

È Domenico Cancilla il candidato sindaco proposto dal comitato elettorale e ratificato dall’assemblea Pd. Un nome non estraneo al mondo della politica, è stato assessore negli anni Novanta.

A lui si è arrivati dopo che Simone Brunelli, capogruppo uscente ed ex segretario comunale, ha fatto un passo indietro, per trovare un’intesa su una piattaforma programmatica che i Dem hanno già stilato, in vista del voto il 20 e 21 settembre.

Un documento in cui c’è molto ambiente: monocultura contro l’uso senza controllo di fitofarmaci, ma anche un atteggiamento diverso rispetto a Talete, o i vincoli da introdurre sulle cave per renderle indisponibili alla trasformazione in discarica e il riconoscimento di lavoro usurante per i ceramisti, passando per gli ecobonus. Il tutto, tenendo conto della situazione economica dell’amministrazione comunale.

Su questa piattaforma, si dovranno costruire le alleanze. Nel Pd ritengono che sia possibile arrivare a intese. Italia Viva è un interlocutore, ma non disperano di trovare intese pure con Rifondazione comunista e pure con il Movimento 5 stelle.

Tutte e due le formazioni hanno già formalizzato il rispettivo candidato sindaco, Yuri Cavalieri e Maurizio Selli.

Resta invece ancora tesa la situazione nel centrodestra. Non c’è intesa sulla scelta del candidato sindaco.

Un passaggio delicato, visto che la precedente è caduta su una persona stimata, ma che dopo appena un anno ha deciso di lasciare.

La Lega rivendica la scelta, che stavolta deve essere politica. Ma anche Fratelli d’Italia, in virtù della crescita del partito, punta allo stesso obiettivo, con Giampieri, junior o anche senior.

Per questo, si stanno formando fronti inediti.

Se la volta scorsa Forza Italia ha corso per conto proprio, stavolta gli azzurri sarebbero vicini ai leghisti, in chiave no candidatura FdI.

La situazione resta calda e il termometro politico da quelle parti non pare destinato a scendere.

24 luglio, 2020