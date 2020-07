Cronaca - Intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri

Orte – Pedone investito a Orte.

Incidente questa mattina tra via Le Piane e via del Rifugio. Intorno alle 8,30 un pedone è stato investito da una macchina per dinamiche ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la persona ferita all’ospedale.

Avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Questo tratto di strada è lo stesso in cui tre anni fa si verificò un investimento mortale.

24 luglio, 2020