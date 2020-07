Il Perugino ospita 25 migranti, ma 23 scappano violando la quarantena

Gualdo Cattaneo - Il sindaco Enrico Valentini: "Irreperibili dal tardo pomeriggio di sabato" - Scattate le ricerche

Gualdo Cattaneo – Scappati da Gualdo Cattaneo 23 migranti arrivati da Agrigento.

“Le autorità mi hanno comunicato che dei 25 immigrati, arrivati giovedì pomeriggio a Gualdo Cattaneo, 23 risultano irreperibili dal tardo pomeriggio di sabato 18 luglio”. E’ il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, a dare la notizia sulla sua pagina Facebook.

Il primo cittadino del comune in provincia di Perugia scrive. “Le autorità mi hanno comunicato – si legge nel post – che dei 25 immigrati arrivati giovedì pomeriggio a Gualdo Cattaneo – è scritto nel post – 23 risultano irreperibili dal tardo pomeriggio di sabato 18 luglio. Sono in corso le indagini e le ricerche da parte delle autorità competenti con le quali sono in costante contatto. Appena avrò aggiornamenti in merito sarà mia cura comunicarli”.

E a intervenire in merito è anche il deputato leghista Virginio Caparvi con un post Facebook. “Migranti: non scappano dalla guerra ma scappano da Gualdo Cattaneo – si legge nel post -. Di 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo (Pg), peraltro senza che il sindaco venisse avvisato del loro arrivo se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più ed hanno dunque violato la quarantena a cui erano sottoposti.”

I migranti erano arrivati a Gualdo Cattaneo giovedì scorso. Si sono allontanati ieri sera dal centro di accoglienza, dove si trovavano per la quarantena precauzionale.

Secondo quanto riporta l’Ansa, due dei migranti risultati irreperibili sarebbero stati trovati. La questura di Perugia ha riferito che, dopo un’intera notte di ricerche, due di loro sono stati rintracciati nella zona e sono in buone condizioni di salute.

E il sindaco ha rilasciato all’Ansa anche una dichiarazione. “Io sono stato avvisato del loro arrivo la mattina stessa di giovedì – ha precisato Enrico Valentini -. Ho espresso poi telefonicamente il mio dissenso, per la mancanza di condivisione della scelta e per il preavviso troppo breve. Poi ho chiesto ufficialmente al ministero informazioni, di cui ancora non sono in possesso, sulle generalità dei migranti”.

19 luglio, 2020