Piazzava trappole per animali in area protetta, denunciato 72enne

Terni - I carabinieri forestali sono intervenuti a Collestatte Piano, nella zona del parco fluviale del Nera

Terni – Cacciava animali all’interno dell’area protetta del parco fluviale del Nera durante il periodo di divieto generale e con una trappola illegale, nei guai un 72enne ternano.

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri forestali della stazione di Terni grazie all’utilizzo di telecamere, dopo il ritrovamento di una gabbia-trappola piazzata a Collestatte Piano, una frazione del capoluogo umbro, a ridosso del fiume Nera e vicino all’ex sito industriale Viscosa.

Come spiegano gli stessi carabinieri forestali in una nota, la zona è molto frequentata da animali selvatici come “cinghiali, istrici, tassi e volpi, infatti all’interno della trappola si notavano numerosi aculei di istrice evidentemente catturato in precedenza”.

“La trappola – spiegano i forestali – presentava una chiusura in rete elettrosaldata innescata in modo tale che, grazie ad una pedana basculante posta all’interno e azionata con il calpestio degli animali, si sarebbe chiusa a ghigliottina, lasciando intrappolata la fauna”.

Ora il72enne è stato denunciato per caccia con mezzi non consentiti, in periodo di divieto generale e all’interno di un’area protetta regionale, nonché per tentato furto venatorio. Rischia l’arresto fino a un anno e sei mesi e un’ammenda fino a 17mila euro, oltre alla reclusione fino a 6 anni e una multa fino a 1032 euro.

7 luglio, 2020