Viterbo - Comune - Resta alto lo scontro sull'affidamento in gestione dell'impianto - Barelli (Forza civica) non abbassa la guardia e diserterà la seduta rimandata a lunedì

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Piscina, il rinvio della commissione è una presa in giro”. Non abbassa la guardia Giacomo Barelli, capogruppo Forza Civica.

L’amministrazione comunale convoca d’urgenza la quarta commissione per discutere del centro federale Fin all’impianto natatorio. L’opposizione, ritenendo che non sussistano le ragioni per andare così di fretta, su un provvedimento oltretutto molto discusso, hanno scritto al prefetto Bruno.

Così, la seduta è stata spostata da venerdì a lunedì. Un altro incidente di percorso su una pratica piuttosto accidentata.

Ma Barelli non si sente di festeggiare, nonostante il rinvio significa che le ragioni dei capigruppo d’opposizione non erano peregrine. “Le cose serie non sono patrimonio della giunta Arena – spiega Barelli – il rinvio da venerdì a lunedì della quarta commissione, con gli uffici chiusi sabato e domenica e quindi l’impossibilità d’avere documenti e per gli uffici di produrre l’istruttoria richiesta, non so se somigli più a una provocazione o a una presa in giro”.

Uno spostamento che non sposta niente. “È evidente che non cambia nulla a mio avviso, rispetto a quanto evidenziato nella lettera al prefetto. Anzi, è la conferma che si voglia fare tutto di corsa per il consiglio comunale in programma martedì”. Quando la delibera sulla gestione della piscina, passata in commissione dovrà essere approvata.

Barelli ha un’idea sulla situazione che ruota attorno all’affidamento dell’impianto. “Una fretta che non è più sospetta – osserva Barelli – ma è una certezza, che in comune Arena voglia fare le cose “come gli pare” e non secondo le regole del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il rispetto delle regole e è un limite invalicabile su cui tutta l’opposizione non intende transigere e speriamo di non essere soli in questa battaglia e che le autorità deputate al controllo sull’operato del comune ci aiutino a far chiarezza su una vicenda che ogni giorno diventa sempre più imbarazzante”.

Il capogruppo Forza civica mantiene il punto: “Per quanto mi riguarda non sarò alla commissione di lunedì, ritenendo il rinvio una presa in giro e confermando, in attesa di approfondimenti tutte le perplessità espresse nella lettera al prefetto”.

25 luglio, 2020