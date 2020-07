“Una polemica estiva tanto per parlare male…”

Il giornale di mezzanotte - Comune - Estate viterbese - Buzzi (FdI) torna alla carica e dopo Erbetti e Antoniozzi, attacca anche Ricci (Pd) per le critiche sul bando

Viterbo – “Con qualche ora di ritardo, all’equipaggio appena atterrato da un’altra galassia composto dai consiglieri Erbetti e Antoniozzi si è aggiunto il consigliere Ricci che non fa mancare il suo contributo alla polemica davvero estiva sulla prossima Estate Viterbese”. Luigi Maria Buzzi, capogruppo FdI, dopo Erbetti e Antoniozzi, replica alle critiche sull’allestimento del cartellone arrivate anche da Ricci.

“Il caldo inviterebbe ad usare meglio le poche energie disponibili ma tant’è”. In questi giorni, sotto accusa il bando varato dall’assessore Marco De Carolis (FdI). Cui possono prendere parte associazioni e realtà purché non siano già in convenzione con l’amministrazione comunale.

“Proviamo di nuovo a spiegare – sottolinea Buzzi – quello che ai suddetti consiglieri dovrebbe esser noto per dovere d’ufficio.

Il bando in corso riguarda gli eventi non in convenzione. E il calendario si formerà all’esito della graduatoria tenendo conto di quanto già nel frattempo definito con gli eventi in convenzione per quanto riguarda l’utilizzo del palco in piazza San Lorenzo.

Peraltro, il bando in corso non obbliga all’utilizzo del palco e riguarda anche eventi da programmare nelle frazioni. Quindi, evocare possibili difficoltà a chiudere il programma fa il paio con le altre obiezioni avanzate nelle scorse ore e che voglio attribuire a una pratica dell’opposizione ormai nota: l’importante è parlar male della maggioranza e dell’assessore e il resto in cavalleria.

Ce poi una considerazione politica più generale: le convenzioni sono figlie della precedente amministrazione. Hanno svolto un ruolo in una fase che possiamo considerare chiusa e penso andranno rapidamente superate con una nuova modalità di accesso alle risorse pubbliche, che consenta di attivare nuove energie e che soprattutto torni a valutare progetti e merito com’è giusto che sia, senza rendite di posizione per nessuno.

Magari su questo mi piacerebbe confrontarmi anche con l’opposizione, sempre che si abbia la voglia di parlare del futuro della nostra città e non del proprio piccolo, piccolissimo, tornaconto misurabile in like sui social network”.

16 luglio, 2020