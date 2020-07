Polonia contro i diritti Lgbt, l’Ue sospende i fondi e i gemellaggi

Varsavia - Zbigniew Ziobro, ministro della giustizia: “Non possiamo essere sottoposti a alcuna pressione relativa a qualsiasi opinione”

Varsavia – Dopo che alcuni comuni polacchi hanno dichiarato di essere “zona libera dal Lgbt”, l’Unione europea ha respinto domande di gemellaggio con altre città e ha sospeso i fondi previsti per progetti di inclusione. Lo scopo delle dichiarazioni, secondo quanto hanno riferito i comuni polacchi, è quello di proteggere i valori tradizionali nazionali e cattolici delle nuove ideologie.

Helena Dalli, commissaria europea per l’uguaglianza, ha rimarcato che i valori fondanti dell’Unione europea devono essere rispettati da tutti i membri. L’Ue ha messo a disposizione oltre 2 milioni di euro per progetti volti a creare un dibattito di coesione su temi europei. I comuni polacchi “liberi da Lgbt” sono stati esclusi dai finanziamenti dei progetti e dal gemellaggio con altre città europee.

L’ultimo caso di scontro è sorto tra le città polacca di Puławy e quella olandese di Nieuwegein. La città dei Paesi bassi ha cessato ogni rapporto con l’omologa sorella, che ha però ribadito di non aver messo in atto nessuna legge discriminatoria.

“Le proprie opinioni – ha detto Zbigniew Ziobro, ministro della giustizia polacco – non possono essere censurati in alcun modo e che non possono essere sottoposti a alcuna pressione relativa a qualsiasi ideologia o opinione di funzionari europei”.

29 luglio, 2020