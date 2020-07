“Porto Civitavecchia-Orte, da qui passa il rilancio del settore logistico”

Trasporti - La consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano dopo il dl Semplificazione

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La decisione del Governo di inserire all’interno del decreto semplificazione il collegamento ‘porto di Civitavecchia-nodo intermodale di Orte’ è una notizia importantissima per tutto il comparto logistico del Lazio.

Grazie a questo iter semplificato si potranno snellire le procedure, così come accaduto per il Ponte di Genova, per arrivare a realizzare una infrastruttura che non solo creerà centinaia di posti di lavoro ma darà un poderoso slancio al settore portuale di Civitavecchia colpito duramente dalla crisi legata al Covid.

Un risultato importantissimo per la nostra Regione, auspicato e portato avanti con forza, che apre nuove prospettive per il post-Covid e dà nuove speranze di rilancio per uno dei nostri fiori all’occhiello.

Michela Califano

Consigliere regionale del Pd Lazio

7 luglio, 2020