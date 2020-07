Nuovo positivo nel Reatino, per dodici giorni Covid-free

Coronavirus - Nella Tuscia resta un solo malato, sei nel territorio della Asl Roma 4

Viterbo – Nuovo caso di Coronavirus nel Reatino, per dodici giorni Covid-free.

Dopo l’ultima guarigione dell’8 luglio, tornano i contagi in Sabina. “All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore – annuncia la Asl di Rieti – si registra un nuovo positivo al test Covid-19. La positività del soggetto, di nazionalità straniera, è stata formalizzata nella seconda parte della giornata di domenica 19 luglio, durante l’attività di pronto soccorso”.

Nel Reatino sono 41 le persone in sorveglianza domiciliare, tutte senza sintomi riconducibili al Coronavirus.

La Asl ha poi comunicato “ulteriori strategie per poter fronteggiare, con la maggiore efficacia possibile, un’eventuale seconda ondata della pandemia. L’azienda in queste ore sta programmando varie attività di monitoraggio sulla popolazione, tra cui i test di sieroprevalenza per gli iscritti a Sanimpresa presenti a Rieti (fino all’8 agosto) e per i plessi scolastici (tra il 20 agosto e l’11 settembre)”. Inoltre continua a “sensibilizzare l’attenzione all’uso delle misure di sicurezza previste” e i “controlli su strutture sociosanitarie, residenze sanitarie assistenziali, casa circondariale”.

Nessun aggiornamento, invece, per le Asl di Viterbo e Roma 4. Nella Tuscia resta sempre un solo malato: un paziente di Orte in convalescenza a casa. Il totale dei contagi è 467, mentre quello dei guariti 441. In quarantena ci sono 54 persone, mentre 4mila 26 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 15mila 332 tamponi, otto dei quali nelle ultime 24 ore.

Nessun nuovo caso né guariti neppure nel territorio della Asl Roma 4. Gli attualmente positivi restano sei: tre a Civitavecchia e uno a Campagnano, Cerveteri e Fiano Romano. Finora sono state registrate 747 negativizzazioni e sono stati fatti 15mila 925 tamponi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 54

Usciti dalla quarantena: 4026

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)



Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

21 luglio, 2020