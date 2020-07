Covid-19 - Altra eventualità quella di un nuovo dpcm per confermare fino a fine luglio le misure anti Coronavirus che scadono il 14 - Il ministro Speranza riferirà in parlamento

Roma – Possibile proroga dello stato di emergenza, ipotesi 31 ottobre.

Il governo starebbe pensando di prorogare lo stato di emergenza da Covid 19. Sul tavolo non soltanto l’opzione di proroga fino a fine anno. Spunta infatti anche un’altra ipotesi: lo stato di emergenza fino al 31 ottobre.

Al momento si tratterebbe solo di un’ipotesi allo studio.

E intanto, martedì 14 luglio il governo dovrebbe approvare un nuovo dpcm per confermare le misure anti Covid che scadono per l’appunto proprio il 14. Misure che quindi potrebbero essere confermate almeno fino a fine mese. In sostanza, il 31 luglio potrebbe essere il nuovo termine per la proroga di tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell’11 giugno scorso.

A riferire in parlamento, quasi in contemporanea le decisioni adottate dall’esecutivo, sarà il ministro Roberto Speranza che si presenterà martedì sera in aula a Montecitorio.

13 luglio, 2020