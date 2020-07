Pratogiardino Lucio Battisti senza erbacce e con l’impianto d’irrigazione

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il parco cittadino dopo gli attesi interventi dell'amministrazione comunale

Viterbo – (g.f.) – Ecco Pratogiardino Lucio Battisti senza le erbacce.

Il parco pubblico ha ripreso forma. O meglio, adesso è possibile vedere le varie forme.

Un intervento tanto atteso, visto che con il lockdown e relativa chiusura non erano stati effettuati interventi.

Poi la riapertura, ma in condizioni non ottimali, tanto che le segnalazioni sono arrivate diverse. Fino a quando l’amministrazione comunale non ha fatto partire i lavori.

“Questa è la situazione a Pratogiardino – spiega l’assessore Enrico Maria Contardo – con gli interventi effettuati il 15 luglio”.

Tra l’altro, come anticipato anche dal sindaco Giovanni Arena, con una novità: “Finalmente, dopo cinque anni abbiamo ripristinato gli impianti d’irrigazione”.

20 luglio, 2020