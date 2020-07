Precipita dalla scogliera e muore dopo un volo di venti metri

Sassari - La donna è scivolata per cause ancora in accertamento

Condividi la notizia:











Sassari – È precipitata da una scogliera e non ce l’ha fatta.

Questa mattina a Porto Palmas, frazione balneare di Sassari, si è consumata una tragedia. Maria Paola Ghisu, 59enne sarda residente a Torino, sarebbe precipitata dalla scogliera su una spiaggia.

La donna stava percorrendo un sentiero impervio per raggiungere la spiaggia “La frana”. Per cause ancora in via d’accertamento sarebbe scivolata e avrebbe impattato a terra dopo un volo di circa venti metri.

La donna è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco si sono calati sulla spiaggia per recuperare il cadavere.

Condividi la notizia:











28 luglio, 2020