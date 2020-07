“Prendiamo atto di un fallimento politico e amministrativo del centrodestra”

Civita Castellana - Il Partito democratico fa il bilancio a un anno dalle scorse elezioni e fa le sue proposte per la città

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo appena un anno dalle scorse elezioni la nostra città si ritrova a prendere atto di un fallimento politico e amministrativo del centrodestra, fatto di errori, litigi, personalismi e profonde mancanze istituzionali.

Abbiamo assistito ad una maggioranza che durante uno dei momenti più duri per il paese, anziché dimostrare vicinanza e sostegno ai cittadini in difficoltà, era impegnata a litigare per il rimpasto di giunta, assessorati e deleghe.

Ad una maggioranza telecomandata dai potentati viterbesi, che non è stata in grado di affrontare uno solo dei tanti problemi della città, lasciata senza bilancio, senza proroga del servizio di raccolta dei rifiuti, commissariata, con uffici comunali e biblioteca chiusi, con opere pubbliche promesse e lasciate incomplete, con dipendenti sul piede di guerra e i vigili urbani pronti a dichiarare lo stato di agitazione.

Dopo tutto ciò che è accaduto è doveroso riflettere sulla responsabilità che il nostro partito ha nella costruzione di una proposta politica alternativa, che sappia restituire dignità alla politica locale e una prospettiva di sviluppo della città.

Il Partito Democratico di Civita Castellana, dopo un duro e costruttivo lavoro in Consiglio comunale, in cui si è profondamente messo in discussione facendo tesoro di un confronto continuo con i cittadini, è pronto a dialogare con tutte quelle forze politiche progressiste che nell’ultimo anno, lavorando fianco a fianco, hanno dimostrato serietà e una visione del territorio ampiamente compatibile.

Perché mai come oggi la nostra città ha bisogno di un progetto amministrativo degno del suo nome, per affrontare liberi e con coraggio uno ad uno i temi chiave del nostro territorio, coniugando sviluppo e sostenibilità, la difesa delle fasce più deboli della popolazione con la giusta attenzione alle piccole e grandi realtà produttive, una maggiore tutela dell’acqua e dell’ambiente al lavoro e al decoro pubblico.

Su questa piattaforma programmatica siamo disponibili a lavorare da subito alla costruzione di un laboratorio politico nuovo, che sappia superare gli steccati nazionali e mettere a sistema le migliori energie e competenze, per restituire alla parola politica il senso originario di mettersi a disposizione della propria comunità.

Per Civita e per i Civitonici.

Pd Civita Castellana

7 luglio, 2020