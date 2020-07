Washington - Sono le proiezioni di Election Forecast di Politico per la corsa dalla Casa Bianca del novembre 2020

Condividi la notizia:











Washington – “Presidenziali Usa, Biden è il chiaro favorito”. Sono le indicazioni di Election Forecast di Politico per la corsa dalla Casa Bianca del novembre 2020.

Secondo l’analisi Joe Biden avrebbe un vantaggio di dieci punti a livello nazionale e un discreto margine in un crescente numero di stati in bilico.

Per il report “sarebbe per la prima volta il chiaro favorito” per la Casa Bianca e “i democratici potrebbero conquistare anche il Senato”.

Le proiezioni del voto di Politico sono un’analisi qualitativa a lungo termine che prende in esame interviste, sondaggi e tendenze.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2020