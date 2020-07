Presidenziali Usa, Kanye West annuncia: “Mi candido”

Washington – Kanye West, rapper americano, ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali Usa.

Il musicista ha fatto sapere con un tweet l’intenzione di presentarsi.

“Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”, questo il messaggio lanciato.

L’annuncio del rapper 43enne, il 4 luglio, la festa che dal profilo politico è la più importante negli Usa.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020