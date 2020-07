Il primo club di tifosi della Viterbese diventa ufficiale

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Da oggi il club "Us Viterbese 1908" creato a inizio estate ha una sede fisica ed è riconosciuto dalla società - Il presidente è Christian Lanari

Viterbo – (s.s.) – La sede c’è. Il riconoscimento da parte del club pure.

Da oggi il primo club di tifosi della Viterbese creato a inizio estate diventa ufficiale.

A sancirlo un’incontro tra il presidente gialloblù Marco Romano e quello del club Christian Lanari.

La sede fisica per i tesserati sarà una sala del ristorante “Il borgo” di Bagnaia, che metterà a disposizione anche un maxischermo per le partite in trasferta e anche per quelle casalinghe (molto utile in tempi di emergenza sanitaria in cui gli stadi sono chiusi).

Il nome del club, sulla scia del cambio di denominazione promesso ed effettuato da Romano, è “Us Viterbese 1908” e le iscrizioni sono già parecchie.

“Siamo felici – racconta Lanari -. Grazie al supporto di Massimiliano De Santis di Mamanero caffè e dell’Old Town store di Camillo Lamanda (dove si può sottoscrivere la tessera, ndr) siamo riusciti a organizzare tutto in poco tempo.

Con la tessera si avranno sconti nei ristoranti Match point di Bagnaia, Il borgo di Bagnaia, Km 62 di Vetralla e nell’Old Town store di Viterbo. Oltre a quella di Viterbo sono operative le sezioni di Vetralla, Roma, Zurigo e Girls con i responsabili per sezione“.

La conferenza stampa di presentazione, con la presenza della Viterbese, verrà effettuata a settembre. Molto probabilmente quando la squadra sarà rientrata dal ritiro di Cascia.

Samuele Sansonetti

22 luglio, 2020