Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento dell’Asvom e di un giovane agricoltore che con un trattore e un atomizzatore ha per primo evitato il propagarsi delle fiamme

Montefiascone – Principio d’incendio in via Poggio della Frusta a Montefiascone.

Ieri mattina, per cause in corso d’accertamento, un principio d’incendio a bordo strada si è sviluppato in via Poggio della Frusta a Montefiascone in località Ponte della Regina.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Asvom insieme ad un giovane agricoltore che con un trattore e una botte con atomizzatore è riuscito per primo a circoscrivere le fiamme.

Gli operatori della protezione civile di Montefiascone, sul posto con un camion antincendio, hanno poi bonificato l’area.

Grazie all’intervento del giovane agricoltore si è evitato che le fiamme si propagassero in un campo vicino pieno di stoppa e rotoballe di fieno creando quindi un incendio molto più vasto.

“Voglio ringraziare – spiega il presidente dell’Asvom Tonino Fiani – il giovane agricoltore che appena ha visto le fiamme a bordo strada si è prodigato per circoscriverle e spegnerle grazie al suo trattore con una botte e un atomizzatore. Infatti, senza il suo pronto intervento, il rogo si sarebbe sicuramente propagato ad un campo di stoppa e rotoballe di fieno vicino e avrebbe creato un incendio molto più grande. Con l’occasione voglio ringraziare anche tutta la popolazione di Montefiascone per la costante cooperazione nei nostri interventi”.

27 luglio, 2020