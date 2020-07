Processo ‘Ndrangheta stragista, ergastolo per i boss Graviano e Filippone

Reggio Calabria - Nel 1994 fecero uccidere due carabinieri

Reggio Calabria – Processo ‘Ndrangheta stragista, condannati all’ergastolo i boss Giuseppe Graviano e Rocco Filippone.

La sentenza della corte d’Assise di Reggio Calabria รจ arrivata oggi, poco dopo le 17.

I due boss, per i quali i giudici hanno disposto anche l’isolamento diurno per 18 anni, sono stati i mandanti degli attentati ai carabinieri avvenuti nella provincia di Reggio Calabria nel 1993 e nel 1994 in cui morirono i brigadieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo e rimasero feriti altri 4 militari.

24 luglio, 2020