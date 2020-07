“Pronti a collaborare con le forze che condividono con noi temi decisivi per la città”

Civita Castellana - Interviene la sezione locale del Partito democratico

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Il circolo del Partito democratico di Civita Castellana ribadisce la piena disponibilità a collaborare e a costruire un percorso comune con tutte quelle forze progressiste e riformiste che condividono con noi una serie di temi decisivi per il futuro della nostra città.

Tra loro ci sono sicuramente gli amici di Italia Viva, con cui abbiamo condiviso una parte importante della nostra storia politica e che potrebbero portare un importante contributo in termini di idee, competenze e proposte per il territorio.

Per questo chiediamo che si apra un tavolo per valutare la possibilità di un’efficace collaborazione, aperti ad accogliere istanze e proposte, per affrontare insieme quella destra che ha dimostrato un totale disinteresse per il futuro della nostra città.

Contro chi nel pieno dell’emergenza sanitaria litigava per le poltrone e ha lasciato la città senza un punto di riferimento, abbiamo il dovere di farci trovare uniti e dalla stessa parte.

Partito democratico Civita Castellana

27 luglio, 2020