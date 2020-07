Salute - La donna è stata ricoverata in Umbria, ma per quindici giorni ha esercitato a Modica - Appello a chi ha avuto rapporti con lei per tracciare i contagi: dovranno fare il test anche i familiari

Foligno – Prostituta positiva al Coronavirus, allarme tra i clienti. L’appello: “Fate il tampone”. Dovranno fare il test anche i contatti e i familiari di chi ha avuto rapporti con la donna.

Donna peruviana positiva al Coronavirus. Si sarebbe prostituita per circa due settimane in una casetta che aveva preso in affitto nel centro storico di Modica, dove avrebbe ricevuto diversi clienti.

La donna si è poi spostata in Umbria, che avrebbe raggiunto viaggiando in autobus fino a Catania e quindi in treno. All’ospedale di Foligno è stata ricoverata con sintomi.

A Modica l’appello dell’azienda sanitaria provinciale (Asp) e del sindaco Ignazio Abbate ai clienti: “Fate il tampone se siete stati in contatto con la donna”.

L’Asp ricorda anche che chi è venuto in contatto con la donna è obbligato a segnalarlo per fare il tampone. Il problema non è solo identificare i clienti ma anche tracciare i contatti e fare i test ai loro contatti e ai loro familiari.

17 luglio, 2020