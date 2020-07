Coronavirus - Se ne parlava da giorni, ora è arrivato l'annuncio ufficiale

Condividi la notizia:











Coronavirus – Se na era parlato nei giorni scorsi, ora è arrivato l’annuncio ufficiale.

Ci sarà la quarantena obbligatoria per chi arriva da Romania e Bulgaria, La decisione è stata presa in considerazione dei numeri dei contagiati in forte crescita e dei vari focolai che stanno interessando due paesi.

A riferirlo è il ministro della salute Roberto Speranza, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena obbligatoria per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non ancora sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza”.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020