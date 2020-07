Quarta stagione in A per Alessio Ragoni

Sport - Pallavolo - Lo schiacciatore/opposto sarà ancora nel roster della Maury's Com Cavi Tuscania

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Alessio Ragoni, classe 2000, schiacciatore/opposto di 193 cm di altezza, sarà per il quarto anno consecutivo nel roster ufficiale della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Tra i migliori prodotti del vivaio tuscanese, nel 2018 ha preso parte

ad una collegiale con la nazionale under 20 e l’anno successivo è

stato protagonista, sempre nelle fila del Tuscania Volley, nella Final

Eight di Junior League a Castellana Grotte. Ancora nel 2019 ha

esordito in A2 nelle fasi finali del campionato.

Ufficio stampa Tuscania Volley

22 luglio, 2020