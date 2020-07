Quasi 20mila tamponi in più, ma i nuovi casi scendono a 129

Coronavirus - Ministero della Salute - Prosegue la diminuzione dei contagi per il terzo giorno consecutivo - I morti invece risalgono a 15

Roma – Prosegue il calo dei nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del ministero della Salute ne registra 129, 61 in meno dei 190 di ieri. È il terzo giorno consecutivo di rallentamento. E questo nonostante i tamponi effettuati siano stati 43mila 110, cioè quasi 20mila in più dei 24mila 253 di ieri.

I casi totali censiti dall’inizio della pandemia salgono a 244mila 752. Il numero degli attualmente positivi, invece, perde ulteriori 156 unità e si attesta a 12mila 248.

Il numero dei decessi rimane sostanzialmente stabile rispetto a ieri: 15, rispetto ai 13 di 24 ore fa (totale 35mila 073), mentre il totale dei guariti si porta a 197mila 431, +269 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, rimane sempre la Lombardia a detenere il triste primato della regione col maggior numero di nuovi casi, nonostante il dato sia in calo, con 34 contagi accertati. Seguono il Veneto (22), l’Emilia-Romagna (18) e la Liguria (12). Tutte le altre regioni si tengono sotto i 10 nuovi casi, con Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata a quota zero.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 21 luglio

