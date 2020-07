“Quello di don Emanuele è stato un bel messaggio d’amore”

Il giornale di mezzanotte - Prete sposa due donne - Il sindaco di Bassano Romano plaude al gesto del parroco di Sant'Oreste, suo compaesano

di Francesca Buzzi

Bassano Romano – “Un bellissimo messaggio che celebra l’amore in ogni sua forma”. Così Emanuele Maggi, sindaco di Bassano Romano, descrive il gesto del suo compaesano don Emanuele Moscatelli che a Sant’Oreste ha sposato due donne.

Un matrimonio che di religioso in realtà non ha nulla visto che è stato celebrato con rito civile in comune. Il parroco si è già dimesso e si trova ora in ritiro spirituale, ma intanto il caso è esploso come una bomba atomica e ha sollevato una lunga serie di commenti, sia favorevoli che contrari.

Maggi si schiera a spada tratta dalla sua parte. Il giovanissimo sindaco di Bassano Romano conosce bene il prete suo omonimo perché originario del paese che amministra.

“Frequento da anni don Emanuele e la sua famiglia – racconta Maggi -. Era amico di mio padre prima e poi anche mio. Lo reputo una persona molto intelligente, buona, con un grande cuore. E quello che ha fatto non può che dimostrarlo. Sì perché io ci ho letto un bel messaggio che sottolinea l’universalità dell’amore in ogni sua forma”.

Proprio così peccato che per la chiesa cattolica, che un sacerdote dovrebbe rappresentare, il matrimonio tra due persone dello stesso sesso non sia “consentito”.

“Mi rendo perfettamente conto che sposare due donne è un gesto che non va affatto nella direzione dei canoni tradizionali della chiesa – prosegue Maggi -, ma è fin troppo chiaro che qui non stiamo parlando di chissà quale rivoluzione, ma di un pretesto per aprire un dibattito, di un qualcosa che faccia scatenare una scintilla di dialogo e approfondimento sul tema, ora che finalmente la legge ha riconosciuto le unioni civili”.

Del resto don Emanuele Moscatelli non ha mica sposato le due signore in chiesa. Ha solo voluto essere il loro officiante nel rito civile e, nel rispetto della legge e dei diritti di ciascuno, il sindaco di Sant’Oreste glielo ha permesso.

“Ripeto per me è stato una splendida celebrazione di un sentimento intenso – conclude il sindaco Maggi -. Sono cattolico e non voglio andare contro nessun dogma, qui parliamo solo d’amore”.

23 luglio, 2020