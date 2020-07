Carbognano - Intervengono i consiglieri comunali Rossano Baldinelli (Impegno comune per Carbognano), Lanfranco Fratoni (Impegno comune per Carbognano) e Marco Caccia (FdI)

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Parafrasando Carlo Verdone, quando in uno dei suoi film parlando del fiume Tevere e sul suo reale e provocatorio utilizzo, si domandava in un comizio, ma questo fiume ci serve o non ci serve, potremmo dire la stessa cosa per la rotonda: ma questa rotonda ci serve o non ci serve?

Per realizzare una rotonda non ci vogliono particolari attenzioni. E’ sufficiente predisporre un progetto che possa essere realizzato e che, soprattutto, serva allo scopo, risolvendo i problemi di viabilità per la cittadinanza.

Annunciata dal sindaco nei giorni scorsi, grazie al contributo della comunità montana, oggi tutti possono constatare, amministrazione locale compresa, che è un’opera da rifare, per buona pace dei soldi della comunità montana, perché anche le misure sono errate.

Quando si approccia con estrema faciloneria, a qualsiasi materia, magari con il contributo di un ego poco misurato, questi sono i risultati.

Abbiamo chiesto di affrontare questo intervento, che era urgente anche per il drenaggio delle acque che portano sulla

Strada ad ogni pioggia pericolosissimo brecciolino e fango, pensando ad una visione ad ampio spettro del sistema viabilità di San Donato.

Un’opera fondamentalmente inutile, come hanno sostenuto alcuni residenti e fondi che, come peraltro altri di ben altra portata, avrebbero potuto essere utilizzati per raggiungere ulteriori obiettivi. La fretta di far vedere che si è anche in grado di fare cose spesso crea problemi di gestione. Farsi aiutare e ricorrendo non solo aprendosi al contributo delle opposizioni ma anche rilanciando un dialogo con i corpi sociali intermedi presenti sul territorio avrebbe di certo garantito migliori e più efficaci soluzioni, nell’esclusivo interesse generale della comunità locale carbognanese.

Vista la piena stagione estiva già Tra i cittadini qualcuno ha commentato che si tratta di una rotonda sul mare dell’improvvisazione. Come opposizioni chiederemo di fare chiarezza su questa opera e le motivazioni realizzative di quello che appare, agli occhi di più, come uno sperpero di denaro pubblico.

Rossano Baldinelli (Impegno comune per Carbognano)

Lanfranco Fratoni (Impegno comune per Carbognano)

Marco Caccia (FdI)

22 luglio, 2020