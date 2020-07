“Raccoglievo informazioni private per conto dei servizi segreti cinesi”

Usa - Un cittadino di Singapore ha ammesso di aver spiato contenuti sensibili dal 2015

Usa – Secondo quanto riferito dalla Bbc, un cittadino di Singapore che si trovava negli Stati Uniti ha dichiarato di essere una spia per la Cina.

Jun Wei Yeo lavorava negli Usa come consulente politico ed è stato accusato di sfruttare il suo lavoro per raccogliere informazioni per conto dei servizi segreti cinesi.

L’uomo ha ammesso di aver raccolto dati dal 2015 fingendo che le informazioni di elevata importanza politica che acquisiva, fossero destinate alla società di consulenza per cui lavorava.

Con questo episodio crescono le tensioni politiche tra Cina e Usa. Qualche giorno fa gli Stati uniti hanno chiuso il consolato cinese a Houston e la contro chiusura del consolato americano a Chengdu.

